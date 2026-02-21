Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana

Al via, nella serata di ieri, alla 28ª giornata del campionato di Serie C, che sta proseguendo oggi con i primi match di questo sabato di terza serie, che riguardano tutti e tre i raggruppamenti: gare, quelle cui facciamo riferimento, che hanno preso il via alle ore 14:30, e hanno quindi mandato da poco in archivio i primi tempi, che chiaramente non smuovono in maniera definitiva le classifiche.

Intanto, però, nel Girone A si sblocca il match del 'Piola', con la Giana Erminio che passa in vantaggio ma vede il Novara pareggiare immediatamente i conti, cosa che invece, guardando al Girone B, non riesce al Pineto, sotto di un gol al 'Picchi' contro il Livorno; non vanno invece oltre il pari a reti bianche Gubbio-Arezzo e Torres-Vis Pesaro. Antipasto della Coppa Italia nel Girone C, dove anche Latina e Potenza sono ferme sullo 0-0, esattamente come Trapani e Cavese nello scontro salvezza.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Novara-Giana Erminio 1-1

28' Samele (G), 32' Da Graca (N)

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese

Ore 17:30 - Renate-Inter U23

Ore 17:30 - Triestina-Cittadella

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Gubbio-Arezzo 0-0

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

Già giocata

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno

** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo

Latina-Potenza 0-0

Trapani-Cavese 0-0

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

Già giocata

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva