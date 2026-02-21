Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana

Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e GianaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 15:21Serie C
Claudia Marrone

Al via, nella serata di ieri, alla 28ª giornata del campionato di Serie C, che sta proseguendo oggi con i primi match di questo sabato di terza serie, che riguardano tutti e tre i raggruppamenti: gare, quelle cui facciamo riferimento, che hanno preso il via alle ore 14:30, e hanno quindi mandato da poco in archivio i primi tempi, che chiaramente non smuovono in maniera definitiva le classifiche.

Intanto, però, nel Girone A si sblocca il match del 'Piola', con la Giana Erminio che passa in vantaggio ma vede il Novara pareggiare immediatamente i conti, cosa che invece, guardando al Girone B, non riesce al Pineto, sotto di un gol al 'Picchi' contro il Livorno; non vanno invece oltre il pari a reti bianche Gubbio-Arezzo e Torres-Vis Pesaro. Antipasto della Coppa Italia nel Girone C, dove anche Latina e Potenza sono ferme sullo 0-0, esattamente come Trapani e Cavese nello scontro salvezza.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Novara-Giana Erminio 1-1
28' Samele (G), 32' Da Graca (N)
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Gubbio-Arezzo 0-0
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
Già giocata
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo
Latina-Potenza 0-0
Trapani-Cavese 0-0
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata... Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Sampdoria, Coda ancora verso la panchina: per lui si prospetta un ruolo alla 'Altafini'... Sampdoria, Coda ancora verso la panchina: per lui si prospetta un ruolo alla 'Altafini'
Emerge il report costi gestionali della Serie C. Con Gravina che pensa al downgrade... Emerge il report costi gestionali della Serie C. Con Gravina che pensa al downgrade della Lega
Altre notizie Serie C
Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata... Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari... Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico... Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto... TMWArezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a... Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"... Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"... Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza" Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Filippo Galli lancia il Milan: "Bersaglio grosso ancora possibile, si capirà dopo il derby"
Immagine news Serie A n.2 Il trapianto di un cuore 'danneggiato': cosa c'è dietro alla morte del piccolo Domenico
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Se togli il contrasto, togli un gesto tecnico bellissimo e spettacolare"
Immagine news Serie A n.4 Ancora Como: 0-2 al 66' contro la Juventus. Gol di Caqueret dopo un contropiede perfetto
Immagine news Serie A n.5 Udinese, pesa l'assenza di Davis? Runjaic: "Gli infortuni fanno parte della sua storia"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Hiljemark: "La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva, pronti a combattere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Spezia, le formazioni ufficiali: Cerri e Shpendi in campo dal 1' per i romagnoli
Immagine news Serie B n.2 Orgoglio e senso di appartenenza. Juve Stabia, Abate: "Col Modena in campo con l'elmetto"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Begic: "Dobbiamo essere intelligenti, continuiamo come fossimo 0 a 0"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Samp corsara a Mantova, 0-1 il parziale. Tutti i risultati dopo i primi 45'
Immagine news Serie B n.5 Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Immagine news Serie C n.3 Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV