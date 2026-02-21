Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata

Con i due lunch match di giornata, ha preso il via la 15ª giornata di Serie A Women, che vedrà in programma due scontri diretti per l’alta classifica che potrebbero riaprire clamorosamente la lotta al titolo oltre che quella per l’Europa, mentre in chiave salvezza non sono previsti scontri diretti. Intanto il sabato di calcio femminile si è concluso, e lo ha fatto con il match tra Lazio e Milan, che ha smosso la classifica seppur non in modo sostanziale alla luce del pareggio emerso al 'Fersini'.

È la Lazio ad aprire e chiudere le danze, passando prima in vantaggio ma vedendo poi il sorpasso del Milan, annullato poi - con la rete del pari - quando il confronto stava andando verso la fine.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA

Già giocate

Napoli Women – Parma 0-0

Genoa- Como Women 0-1

24' Vaitukaityte

Lazio – Milan 2-2

32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Ternana Women – Juventus

Ore 15:30 - Inter – Roma (diretta Rai Sport)

Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo

Classifica della Serie A Women - Roma 33, Inter 30, Juventus 27, Napoli 25*, Lazio 24*, Como 23*, Fiorentina 21, Milan 21*, Sassuolo 12, Ternana 10, Parma 10, Genoa 7*

* una gara in più