Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"

Il Catania ospita il Giugliano con un solo risultato a disposizione: vincere per restare agganciato al Benevento, capolista del girone. Ma Domenico Toscano predica concentrazione assoluta.

"Dobbiamo pensare esclusivamente al Giugliano, non alla Salernitana e al Benevento che affronteremo subito dopo – riporta TuttoCalcioCatania.com –. Ogni volta che abbiamo guardato oltre la partita imminente abbiamo steccato. Non dobbiamo più commettere questo errore".

Il tecnico rossazzurro chiede fiducia nel percorso: "Ai ragazzi ho detto di credere nel lavoro che stanno facendo. Questo è un campionato difficile e lo sono anche partite come quella di domani".

Il Giugliano rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. "Cambiano spesso modo di giocare, anche a gara in corso. Bisogna essere molto attenti nella lettura della partita", ha sottolineato Toscano, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in una fase così delicata della stagione.

Per restare in corsa fino alla fine non basterà l’ordinaria amministrazione. "Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo fare qualcosa di straordinario e non farci influenzare da nulla. In carriera ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato, qui a Catania stiamo facendo qualcosa di importante ma non è sufficiente. Stiamo lavorando per fare ancora di più".