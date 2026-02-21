Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C che sta continuando oggi con le sfide pomeridiane e serali della terza serie. In particolare si sono concluse poco fa le sfide iniziate alle ore 17:30.
L’Alcione Milano supera di misura la Pergolettese grazie al gol di Pirola al 32’. Tre punti preziosi in una gara equilibrata e decisa da un episodio nel primo tempo. Colpo del Renate che batte 2-1 l’Inter U23. I brianzoli sbloccano con Bonetti al 14’, vengono ripresi al 55’ da Berenbruch, ma trovano il guizzo decisivo con Ekuban al 76’. Partita folle tra Triestina e Cittadella, terminata 2-3. Ospiti avanti con Falcinelli, pareggio di Faggioli, nuovo vantaggio granata con Anastasia. Nel recupero succede di tutto: Vertainen firma il 2-2 al 91’, ma al 96’ Rabbi regala al Cittadella una vittoria pesantissima.
Vittoria di misura per il Ravenna che supera 1-0 la Sambenedettese. Decisivo il gol di Solini al 35’, che permette ai romagnoli di conquistare tre punti fondamentali in un match combattuto. Successo interno anche per la Casertana, che piega 2-1 il Picerno. Subito Kontek al 3’ per i padroni di casa, pareggio di Abreu al 41’ e gol decisivo di Casarotto al 76’ che vale l’intera posta.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornat:
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocata
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola (A)
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Renate 45*, Cittadella 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26,* Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Sabato 21 febbraio
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini (R)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29*, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva