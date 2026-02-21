Inter, Chivu dà l'annuncio: "Dumfries da domani sarà ufficialmente a disposizione"

Il mister dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Lecce vinta per 0-2 e valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Bella esultanza al gol di Mkhitaryan: ci racconta i cambi?

"Dovevamo sfruttare le palle inattive, oggi ne abbiamo battute molte e nel primo tempo non siamo riuscite a batterle meglio. Abbiamo un giocatore straordinario come Fede, che ha un piede molto bello".

Meglio del suo e di quello di Kolarov?

"Molto meglio di me sicuro, di Kolarov non posso parlare perché magari si offende".

Quanto sarebbe un peccato per una squadra di livello come la vostra uscire ai playoff di Champions?

"Noi ribattiamo colpo su colpo, consapevoli che nessuno ci regala nulla e abbiamo la testimonianza con quello che è accaduto mercoledì a Bodo. Gara aperta al ritorno e qualificazione ancora in bilico".

Lei cosa si sente di dire sui fischi a Bastoni?

"Per me è un capitolo chiuso. Apprezzo la professionalità del difensore e anche dal punto di vista umano, ha chiesto scusa e gli fa onore. Si va avanti e anche lui sa che prima di tutto conta la squadra".

Thuram sembra un po' macchinoso: cosa possiamo aspettarci dalle prossime partite?

"Ho 24 giocatori meravigliosi, che cercano di dare il massimo per il nostro percorso. A me Marcus oggi è piaciuto, ha corso tanto e ha attaccato la profondità. Ha fatto anche belle sponde, così come Frattesi che ha fatto una bella gara. Ci alleniamo bene, cerchiamo di mantenere i piedi per terra e mi prendo tutto quello di buono che hanno fatto i ragazzi".

Dumfries e Calhanoglu?

"Denzel ha fatto con noi qualcosa in queste settimane: in questa meno, perché abbiamo viaggiato da martedì fino a oggi. Denzel da domani è ufficialmente col gruppo: sarà a disposizione e farà tutto. Anche Calhanoglu sta andando bene e credo che anche lui da lunedì sarà col gruppo".