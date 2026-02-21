Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi

Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che sta proseguendo oggi con i primi match di questo sabato di terza serie, che riguardano tutti e tre i raggruppamenti: gare quelle citate, che hanno preso il via alle ore 14:30, e si sono da poco conclusa, con la classifica dei tre gironi che è ovviamente cambiata almeno in modo parziale.

Un 'parzialmente' che fa però felice il Novara, perché la vittoria in rimonta sulla Giana Erminio, nell'unico match del Girone A in campo, vale l'aggancio della compagine di Gorgonzola da parte dei piemontesi. Nel Girone B, invece, l'Arezzo si conferma in vetta, perché batte il Gubbio seppur di misura, e altrettando importante è la vittoria del Livorno sul Pineto; pareggiano invece Torres e Vis Pesaro. Guardando invece al Girone C, preziosa vittoria quella del Trapani nello scontro salvezza con la Cavese, e abbastanza preoccupante - ai fini della graduatoria - è la sconfitta del Latina contro il Potenza.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornat:

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocata

Novara-Giana Erminio 3-1

28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese

Ore 17:30 - Renate-Inter U23

Ore 17:30 - Triestina-Cittadella

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Gubbio-Arezzo 0-1

54' Ravasio

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 52*, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32*, Vis Pesaro 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Sambenedettese 24*, Perugia 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo

Latina-Potenza 0-1

90'+4 [rig.] Castorani

Trapani-Cavese 2-0

75' Celeghin, 87' Winkelmann

Sabato 21 febbraio

Ore 17:30 - Casertana-Picerno

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

Già giocata

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva