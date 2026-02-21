Serie C, 28ª giornata: l'Arezzo vince, il Trapani in scia. La classifica aggiornata dei tre gironi
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che sta proseguendo oggi con i primi match di questo sabato di terza serie, che riguardano tutti e tre i raggruppamenti: gare quelle citate, che hanno preso il via alle ore 14:30, e si sono da poco conclusa, con la classifica dei tre gironi che è ovviamente cambiata almeno in modo parziale.
Un 'parzialmente' che fa però felice il Novara, perché la vittoria in rimonta sulla Giana Erminio, nell'unico match del Girone A in campo, vale l'aggancio della compagine di Gorgonzola da parte dei piemontesi. Nel Girone B, invece, l'Arezzo si conferma in vetta, perché batte il Gubbio seppur di misura, e altrettando importante è la vittoria del Livorno sul Pineto; pareggiano invece Torres e Vis Pesaro. Guardando invece al Girone C, preziosa vittoria quella del Trapani nello scontro salvezza con la Cavese, e abbastanza preoccupante - ai fini della graduatoria - è la sconfitta del Latina contro il Potenza.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornat:
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocata
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 52*, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32*, Vis Pesaro 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Sambenedettese 24*, Perugia 24, Pontedera 17**
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Ora in campo
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Sabato 21 febbraio
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28*, Trapani 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva