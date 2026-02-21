Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"

I tre ko incassati da Juventus, Inter e Atalanta nelle gare di andata del playoff di Champions League ha lasciato l'amaro in bocca oltre che la terribile ipotesi che la Serie A possa non vedere alcuna squadra italiana qualificata agli Ottavi della competizione. A tal proposito è intervenuto questa mattina a La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico Arrigo Sacchi, il quale ha commentato così i risultati iniziando da un'analisi sui bianconeri: "Spalletti ha detto che la Juve, in Turchia, ha fatto tre passi indietro: è stato generoso. Io di passi indietro ne ho visti di più. Ma adesso non è questo il punto su cui focalizzare l’attenzione. L’ambiente si deve compattare, gli egoismi si devono mettere da parte e credo che, se la Juve gioca come ha fatto contro l’Inter prima dell’espulsione di Kalulu, ce la possa fare".

Anche l'Inter non è messa bene…

"Credo che la sconfitta dei nerazzurri sia più da imputare a fattori ambientali. A San Siro sarà un'altra partita. Con Pio Esposito poi l'attacco è ben coperto. Piuttosto, mi preme che la difesa e il centrocampo non concedano quelle ripartenze che sono state letali lassù in Norvegia. Servirà non farsi prendere dalla frenesia".

Dell'Atalanta, infine, che dice?

"L’Atalanta ha perso 2-0 in casa di un club che frequenta abitualmente la Champions League e attualmente è secondo in Bundesliga. Secondo me, il Borussia Dortmund è superiore, però i bergamaschi sono... bergamaschi. E quindi hanno carattere, si sacrificano, lottano, combattono. Devono aggredire dal primo all’ultimo minuto".