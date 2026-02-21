Inter, Chivu sincero: "Viaggiato tanto, ci siamo allenati poco. Prendiamo la vittoria col Lecce"

Serata di festa e redenzione per l'Inter dopo il passaggio a vuoto a Bodo nel match d'andata dei playoff di Champions League. Lecce abbattuto 2-0 al Via del Mare, dopo una partita rognosa, con mister Cristian Chivu intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della sfida: "Abbiamo fatto una partita seria, di cui abbiamo capito l'importanza. Abbiamo viaggiato tanto, ci siamo allenati poco, ma mi prendo tutto ciò che i ragazzi cercano di fare. Ora dobbiamo pensare un po' alla partita di martedì, che è ancora aperta. Ce la possiamo fare".

Quanto contano i calci d'angolo?

"Abbiamo uno staff molto preparato. Anche se abbiamo lavorato poco in questa settimana sui calci piazzati, Angelo e i match analyst sono stati molto bravi a prepararli. Abbiamo ottimi battitori, che hanno un piede educato per calciare al meglio, e colpitori di testa".

In alcuni momenti si vince soprattutto con la testa...

"Il nostro è un gruppo che lavora bene, ognuno si mette a disposizione del collettivo. Le rotazioni danno tanto, energia e gambe fresche. Gli faccio i complimenti perché dal punto di vista mentale e del cuore fanno un certo tipo di partite, capiscono i momenti e riescono ad essere dominanti. L'abbiamo sbloccata un po' tardi, ma è importante che ciò sia avvenuto. Abbiamo cercato di essere dominanti nel possesso e in ciò che dovevamo creare. Ci prendiamo questa vittoria perché non era semplice".

Cosa chiederà alla squadra per il ritorno di Champions contro il Bodo?

"Di essere determinanti, di essere la miglior versione di se stessi. Consapevoli che servirà questo per spuntarla".