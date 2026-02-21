Il ritorno di Dumfries, il riscatto di Kilicsoy, il tandem Montero-Balotelli: le top news delle 22

Emergono diverse novità dalle liste dei convocati per le gare di domani, valide per il 36° turno di Serie A. Mister Raffaele Palladino ha chiamato 23 giocatori per Atalanta-Napoli alla New Balance Arena: sciolti i dubbi su Ederson dopo le fatiche di Champions contro il Borussia Dortmund, mentre restano fuori Raspadori e De Ketelaere. Gian Piero Gasperini deve invece rinunciare a Soulé e Dybala, ma ritrova Hermoso e Koné; disponibile anche Wesley dopo la botta col Napoli. Per quanto riguarda il Milan, Strahinja Pavlovic è regolarmente in ritiro coi compagni alla vigilia del match col Parma.

Intanto l’Inter vince 2-0 a Lecce e mister Cristian Chivu annuncia nel post partita un grande ritorno: "Dumfries da domani sarà ufficialmente col gruppo". Categorico il commento del tecnico nerazzurro sul caso Bastoni, fischiatissimo nella gara di questo pomeriggio: "Per me è un capitolo chiuso. Apprezzo la professionalità del difensore e anche dal punto di vista umano, ha chiesto scusa e gli fa onore. Si va avanti e anche lui sa che prima di tutto conta la squadra".

Spazio poi al mercato, visto che il direttore dell'area tecnica del Cagliari Guido Angelozzi ha confermato l’intenzione di riscattare l'attaccante turco Semih Kilicsoy dal Besiktas. Capitolo allenatori: Paolo Montero è pronto a ripartire dall’Al-Ittifaq, nella seconda divisione emiratina, dopo l’esperienza con la Juventus Next Gen. Allenerà, tra gli altri, Mario Balotelli.