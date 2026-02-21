Lazio, maledizioni infortuni per Rovella: nuovamente ko e sostituito per un problema alla spalla

Cambio forzato per Maurizio Sarri attorno al 60’. Nicolò Rovella è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema alla spalla destra, proprio nel giorno in cui era tornato titolare dal primo minuto dopo mesi: non accadeva infatti dal derby di settembre. Poco prima dell’uscita, il centrocampista biancoceleste aveva subito una trattenuta da Zè Pedro, cadendo poi in modo scomposto sul terreno di gioco. L’intervento dello staff medico, con l’applicazione del ghiaccio spray, aveva lasciato pensare a una possibile prosecuzione della gara, nonostante il dolore.

Dopo pochi secondi, però, Rovella si è nuovamente accasciato, costringendo Sarri al cambio obbligato. Al suo posto è entrato Danilo Cataldi. Le immagini hanno mostrato il classe 2001 dirigersi direttamente negli spogliatoi, senza accomodarsi in panchina, alimentando qualche preoccupazione sulle sue condizioni.

