Mantova, Bragantini: "Abbiamo sempre creduto alla rimonta. I tifosi? Spettacolari"

Davide Bragantini, calciatore del Mantova, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro la Sampdoria. Pianeta Serie B era presente al Stadio Danilo Martelli e ha raccolto le sue dichiarazioni.

L’analisi sul match: "È stata certamente una bella giornata. La squadra è stata cattiva e pronta, come ci ha chiesto il mister. Abbiamo sempre creduto nella rimonta, continuando a pressare. La dedica va alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici, che mi hanno sostenuto in ogni momento. Fa molto piacere sentire l’affetto dei compagni. Ho provato a fare le mie solite giocate e stavolta mi sono riuscite meglio di altre".



Sul talento e la continuità: "Un giocatore da Champions? Fa piacere ricevere questi complimenti. Mi manca però la continuità: a volte mi isolo un po’ troppo e dovrei restare più dentro la partita. È stata una liberazione, perché il mese e mezzo di infortunio mi ha condizionato, ma ho sempre cercato di dare il massimo".

Sulla Sampdoria: "Sapevamo che fosse una gara importante. Loro arrivavano con fiducia dopo gli ultimi risultati, ma non abbiamo avuto timore reverenziale".

Sui tifosi: "Sono sempre spettacolari, ci seguono ovunque. Le critiche fanno parte del gioco, ma non ci fanno mai mancare il loro calore", ha concluso.