TMW Como, infortunio per Baturina contro la Juventus: le prime sensazioni, fissati gli esami

Una vittoria storica, ancora una volta. Cesc Fabregas non smette mai di stupire e alla trasferta dello Stadium il Como è riuscito a piegare la Juventus per 2-0, nel segno di Vojvoda e Caqueret. Un gol per tempo e tre punti dal valore inestimabile, in primis per la storia del club lombardo. Infatti i lariani non vincevano da 75 lunghi anni in casa dei bianconeri, esattamente dall'1 aprile 1951 (0-3). Poi l'economia della classifica, con i biancoblù appiccicati a -1 dai bianconeri. A due soli passi dalla zona Champions League.

Insomma, di bene in meglio per il club lombardo, se non fosse che oggi Martin Baturina è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Al minuto 57 del match, infatti, il centrocampista croato si è accasciato a terra da solo, con qualche smorfia di fastidio dovuto alla caviglia. L'ex Dinamo Zagabria poi si è rivolto verso la panchina per spiegare la situazione e fin da subito si è capito che non avrebbe continuato il match.

Ha stretto i denti in attesa del cambio, al 60' con l'ingresso di Sergi Roberto, accomodandosi infine in panchina. Ma come sta Baturina? Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è confermato il problema alla caviglia ma non sarebbe nulla di grave. Per conoscere le esatte condizioni del 23enne croato, ad ogni modo, dovrebbe sottoporsi agli esami specifici nella giornata di lunedì.