Juventus-Como 0-2, le pagelle: Di Gregorio horror. Perrone-Da Cunha da Champions

Juve-Como 0-2. Il primo anticipo del sabato della 26ª giornata di Serie A ha dato il suo verdetto e per la Juventus prosegue il momento no che ha portato la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Inter e Galatasaray. Di seguito le pagelle di TMW.

Juventus-Como, le pagelle.

JUVENTUS

Di Gregorio 4,5 - Ennesimo errore di questa stagione del portiere bianconero. Per la Juve il portiere è adesso un vero problema. Sempre indeciso, non dà garanzie.

Gatti 6 - Non è il peggiore in campo e riesce a prendere la sufficienza. Non perché faccia chissà cosa, ma quantomeno non fa danni.

Kelly 5,5 - Spesso impacciato e incapace di dare sicurezza alla retroguardia bianconera. Troppo poco però, l'assenza di Bremer penalizza anche lui.

Koopmeiners 5,5 - Abbocca alla finta, non certo irresistibile, di Vojvoda in occasione dello 0-1. Cambiare sempre ruolo non lo aiuta. Il rammarico è il palo su punizione che avrebbe riaperto la partita.

McKennie 5,5 - Paga a caro prezzo il cambio tattico di Spalletti che lo porta a giocare a destra. Suo l'errore di partenza nell'azione che porta al vantaggio del Como. Va bene l'emergenza, ma sarà il caso di riportarlo più avanti.

Locatelli 6 - Dà sempre l'anima, da vero capitano, ma neanche oggi il suo spirito basta per evitare la sconfitta. Ammonito nella ripresa: era diffidato e contro la Roma non ci sarà.

Thuram 5,5 - Prosegue anche il suo momento no. Ci prova dalla distanza senza fortuna. Da uno come lui è lecito aspettarsi di più.

Dal 74' Boga sv.

Cambiaso 5 - Spesso in ritardo, mai nel vivo dell'azione. Il vecchio giocatore capace di fare la differenza sembra essere solo un lontano ricordo.

Dall'83' Kostic sv.

Miretti 5,5 - Non incide mai e non riesce a trovare la giusta posizione in campo. La sua partita dura solo un tempo.

Dal 46' Conceicao 6 - Prova a cambiare passo in più di un'occasione ma la squadra non lo supporta. Uno dei pochi a salvarsi in questo pomeriggio della Juventus.

Yildiz 5,5 - Continua il suo periodo al di sotto della sue potenzialità. Mai pericoloso dalle parti di Butez: da uno come lui ci aspettiamo tutti qualcosa in più.

Dall'83' Adzic sv.

Openda 5 - Fallisce una grande occasione nel primo tempo cercando il pallonetto su Butez. Avulso per il resto della partita.

Dal 74' David sv.

Spalletti 5 - L'emergenza non basta a giustificare il terrificante pomeriggio della Juventus. È mancata la reazione, sia dopo le due sconfitte di fila che dopo i gol del Como. Contro il Galatasaray mercoledì e contro la Roma domenica si giocherà la permanenza alla Juventus.

COMO

Butez 6 - Sempre attento ma mai veramente impegnato dagli attaccanti della Juve. Si fa trovare pronto nel tentativo di pallonetto di Openda nel primo tempo.

Smolcic 6 - Ha il compito di avere a che fare con Yildiz, il più talentuoso giocatore tra gli avversari. Non sfigura e dà anche mano in fase offensiva.

Ramon 6,5 - Limita la massimo Openda, che gli scappa in una sola occasione. Con Kempf forma una coppia davvero affidabile.

Kempf 6,5 - Come detto per il suo compagno di reparto riesce a non soffrire particolarmente l'attacco della Juventus. Altra gara di spessore.

Valle 6 - Fallisce una buona occasione nel primo tempo, da dentro l'area di rigore della Juve, ma per il resto anche il suo pomeriggio è comunque sufficiente.

Perrone 6,5 - Altra grande prestazione dell'ex Manchester City. Tocca una quantità infinita di palloni ed è sempre nel vivo della manovra.

Da Cunha 7 - Uomo in più nel centrocampo di Fabregas. Sempre nel vivo della manovra: sfiora il gol nel primo tempo ma è la traversa a dirgli di no. Splendido l'assist per Caqueret per lo 0-2.

Dal 74' Van der Brempt sv.

Vojvoda 7 - Sua la rete del vantaggio del Como, con la complicità di Di Gregorio. Per il resto è sempre attento nelle due fasi risultando decisivo nel successo dello Stadium.

Dal 74' Diego Carlos sv.

Caqueret 7 - Scelto da Fabregas per sostituire Nico Paz, ripaga la fiducia dell'allenatore con la rete dello 0-2 e con una prova di sostanza.

Dall'86' Moreno sv.

Baturina 6 - Parte ancora una volta largo a sinistra, nonostante l'assenza di Nico Paz, e risponde, come sempre ultimamente, presente. Esce dopo un'ora per un problemino fisico.

Dal 60' Sergi Roberto 6 - Entra e il Como raddoppia. Per il resto aiuta a gestire il vantaggio, con il Como che soffre pochissimo.

Douvikas 6,5 - Sfrutta al meglio l'errore di McKennie all'inizio dell'azione che porta al vantaggio di Vojvoda. Entra di fatto nel tabellino con l'assist per l'esterno sul gol dello 0-1.

Dall'86' Morata sv.

Fabregas 7 - Senza Nico Paz manda in campo la sua squadra con un assetto più difensivo rispetto al solito e la scelta lo ripaga. Partita praticamente perfetta per la sua squadra all'Allianz Stadium.