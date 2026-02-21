Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 17:49Calcio femminile
Claudia Marrone

Come fa sapere la Federazione attraverso una nota ufficiale, ci saranno due cantanti d’eccezione ad accompagnare l'Italia Femminile nelle prime sfide del percorso di qualificazione verso il Mondiale del 2027. "Martedì 3 marzo, nell’intervallo della partita con la Svezia, Baby K si esibirà davanti agli spettatori presenti allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria, mentre il 7 marzo sarà Sarah Toscano a infiammare il ‘Romeo Menti’ di Vicenza in occasione dei 90’ con la Danimarca.

Dopo Carl Brave, presente lo scorso ottobre al ‘Tardini’ di Parma per l’amichevole con il Brasile, a fare da colonna sonora al doppio appuntamento della Nazionale Femminile ci penseranno due delle cantanti più apprezzate e in voga del momento. Il pubblico di Reggio Calabria potrà infatti scatenarsi sulle note dei successi di Baby K, una dei tre artisti italiani - insieme a Lazza e Giusy Ferreri - ad avere ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo ‘Roma-Bangkok’, che in Italia ha venduto più di 500.000 copie. Reduce dalla partecipazione dello scorso anno a Sanremo e dalla pubblicazione del suo primo album ‘Met Gala’, uscito quattro mesi fa, Sarah Toscano - di Vigevano come il Ct Andrea Soncin - sarà invece protagonista della serata di Vicenza, che precederà l’inizio del suo tour.

I tagliandi delle due partite sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con riduzioni previste per Under 18, Over 65 e – per i 90’ in programma al ‘Granillo’ – per gli abbonati della Reggina, che potranno beneficiare della scontistica inserendo il sigillo fiscale presente nel campo coupon dell’abbonamento (per tutte le info sulla biglietteria clicca qui).

‘SFUMATURE DI AZZURRO’. La presenza delle cantanti non sarà l’unica sorpresa per tifosi e appassionati presenti nelle due città. Questa mattina presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di inaugurazione di ‘Sfumature di Azzurro’, la mostra itinerante del Museo del Calcio organizzata dalla FIGC in collaborazione con l’amministrazione comunale del capoluogo calabrese.

Fino a martedì 3 marzo i visitatori avranno modo di ammirare i cimeli che raccontano la storia delle Nazionali italiane, tra cui le coppe del mondo vinte dall’Italia nel 1982 e nel 2006, la coppa Rimet vinta nel 1934 e 1938, e l’ultima coppa dell’Europeo conquistato nel 2021, oltre alle maglie indossate da diverse campionesse del presente e del passato. Negli stessi giorni alcuni oggetti solitamente presenti a Coverciano saranno anche esposti nello splendido scenario del Museo archeologico nazionale, che ospita i Bronzi di Riace e i reperti della Magna Grecia. Dopo il successo riscontrato in occasione della gara del 2024 tra la Nazionale Femminile e la Spagna, da giovedì 5 a domenica 8 marzo la mostra tornerà a Vicenza, con la Sala Zavatteri della Basilica Palladiana pronta a tingersi di azzurro per celebrare Girelli e compagne".

