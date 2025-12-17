Un talento al giorno, Tylel Tati: un difensore versatile, il futuro della Francia

Tylel Tati (nato il 19 gennaio 2008) è un difensore centrale francese del Nantes in Ligue 1. Alto 190 cm, mancino, si distingue per robustezza fisica, maturità tattica e capacità di lettura del gioco. Il gioiellino ha debuttato in prima squadra il 17 agosto 2025 contro il PSG, ricevendo elogi per la prestazione solida nonostante la sconfitta. Eccellente nel gioco aereo, anticipazione, duelli uno contro uno e uscita palla al piede. Valore di mercato intorno ai 6 milioni di euro, ha già attirato l'interesse da top club europei (tra cui Barcellona).

Mancino naturale, eccelle nell'uscita palla al piede con calma e sicurezza, contribuendo alla costruzione dal basso. È aggressivo senza paura nell'attaccare l'avversario, solido nel gioco aereo e nei contrasti uno contro uno. Versatile (può giocare anche terzino sinistro o mediano), mostra maturità tattica rara per i suoi 17 anni, con compostezza e fluidità posizionale. Ancora acerbo ma ansioso di imparare, ricorda profili come Leny Yoro o Benoît Badiashile per il mix di potenza fisica e qualità tecnica.

Nome: Tylel Tati

Nato il: 19 gennaio 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore

Squadra: Nantes

Assomiglia a: Lilian Thuram

