L'Inter gli preferì Sommer. Chi è Trubin, l'eroe di Mou che ha eliminato De Zerbi

Se il Benfica si ritrova quest'oggi a festeggiare la qualificazione ai play-off della Champions League 2025/26 lo deve al suo condottiero José Mourinho, ma soprattutto al portiere Anatolij Trubin. Saputo che il 3-2 non sarebbe bastato per rientrare tra le prime 24, l'estremo difensore classe 2001 nell'ultima azione del match s'è lanciato in avanti e al 98esimo ha realizzato la rete del 4-2. "Prima del gol non capivo cosa ci servisse davvero. Poi, sul calcio di punizione finale, ho visto tutti indicarmi, anche l’allenatore. Sono salito senza pensarci troppo e mi hanno detto che serviva ancora un gol. Non sono abituato a segnare, per me era qualcosa di completamente nuovo. Ho 24 anni ed è la prima volta. È incredibile", ha dichiarato il portiere ucraino che nonostante la giovane età già da diversi anni è sulla cresta dell'onda. Ha già 26 presenze con la maglia dell'Ucraina, una nazionale con cui ha esordito a 19 anni e di cui difende stabilmente i pali da praticamente tre anni.

Trubin sta vivendo la sua terza stagione con la maglia del Benfica. Cresciuto nello Shakhtar Donetsk, si trasferì in Portogallo a un anno dalla scadenza del contratto col suo vecchio club. Era l'estate in cui anche l'Inter doveva acquistare un nuovo numero uno, doveva sostituire André Onana ceduto a peso d'oro al Manchester United. Trubin era una delle prime scelte, ma alla fine in quella occasione la società nerazzurra decise di puntare su Yann Sommer, una operazione definita più economica ma soprattutto di maggior affidamento.

E' così che Trubin quella estate volò a Lisbona, una operazione chiusa con lo Shakhtar grazie a un'offerta da 10 milioni di euro più bonus e il 40% sull'eventuale futura rivendita. A conti fatti un grandissimo affare per le aquile che con il classe 2001 si sono assicurati uno dei migliori portieri d'Europa e senza dubbio una sicura futura plusvalenza. Dall'altro lato l'Inter, due anni e mezzo dopo, si ritrova di nuovo invece con la grana portiere. Con un Sommer 37enne in scadenza di contratto che sicuramente verrà sostituito in estate.