L'Inter ha già deciso cosa fare con Akanji. Scudetto o no, riscatto formalizzato entro breve

Tra i giocatori più rappresentativi dell'Inter in questa stagione che potrebbe portare i nerazzurri a vincere uno storico double con Serie A e Coppa Italia - e sarebbe solo il secondo nella storia, dopo il Triplete con Mourinho - trova senza dubbio un posto di diritto il difensore Manuel Akanji.

Arrivato la scorsa estate dal Manchester City, in poco Akanji ha saputo imporsi come un vero e proprio titolarissimo dell'Inter di Chivu, giocando in difesa sia da riferimento centrale che da braccetto. La formula del trasferimento del difensore svizzero nello scorso calciomercato estivo era a base prestito, oneroso e da 1 milione di euro, con l'Inter che si era anche garantita il riscatto a 15 milioni di euro. Obbligato, in caso di vittoria dello Scudetto, o comunque con il diritto.

Ecco, al netto dei calcoli che potrebbero imporre all'Inter di aspettare ancora un altro po' per festeggiare la vittoria del titolo, nella dirigenza nerazzurra le idee su Akanji appaiono ben chiare. E propendono verso il riscatto da ultimare, sia che questo scatti in automatico sia per scelta. L'operazione, se non sarà vinto prima il titolo che la renderà obbligatoria, sarà comunque formalizzata entro le prossime settimane da parte della Beneamata.