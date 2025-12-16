Il Barça guarda in Italia per rinforzare la difesa: Bastoni primo obiettivo per il centrale mancino

Il Barcellona ha messo nel mirino un obiettivo ambizioso per rinforzare la difesa in vista della prossima estate: Alessandro Bastoni, colonna portante dell'Inter. Come rivelato da Diario Sport, il centrale dell'Inter figura nella shortlist del club catalano.

Tuttavia, il difensore italiano, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, rappresenta un obiettivo molto difficile da raggiungere per i blaugrana a causa della sua valutazione. La richiesta dell'Inter si aggira sugli 80 milioni di euro, una cifra che al momento rende l'affare quasi proibitivo per le casse del Barça, ma i giganti della Liga nutrono lievi speranze di poter concludere l'operazione in futuro.

I catalani hanno stabilito come priorità per la prossima estate l'acquisto di un difensore centrale di piede sinistro. Sebbene il giovane Gerard Martin abbia mostrato solidità nelle ultime partite, viene visto solo come una soluzione a breve termine. L'intenzione è quella di affiancare a Pau Cubarsí un nome di alto profilo per guidare la linea difensiva. La necessità di rinforzi in difesa è aumentata anche a causa dell'incertezza legata al futuro di Ronald Araújo. Bastoni, d'altra parte, sembra essere felice di continuare la sua avventura all'Inter, che sta lavorando per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, nella lista dei desideri del Barcellona figurano anche altri due nomi: Marc Guehi del Crystal Palace e Niclas Schlotterbeck del Borussia Dortmund.