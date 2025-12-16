Cannavaro: "Non sono io quello sorpreso da Chivu. Mica ha fatto il salumiere finora..."

Mentre si prepara a giocare da allenatore un altro Mondiale, Fabio Cannavaro ha trovato il tempo per rilasciare un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha spiegato come il Napoli sia la sua favorita per lo Scudetto, anche se considera l'Inter la più forte. L'ex difensore stima tanto anche Massimiliano Allegri: "Una volpe di rara intelligenza, e non ha impegni di coppe. A seguire, la Roma, un passo indietro ci sta la Juventus".

Cannavaro, che nel 2006 ha vinto il Pallone d'Oro, esalta poi tutti gli allenatori delle big, a partire proprio da quello rossonero, che "è strategia pura, anche nella comunicazione". Chivu invece lo considera una sorpresa non per se stesso, ma per gli altri: "È nel calcio da quando aveva 5 anni, mica ha fatto il salumiere, è un affronto alla sua carriera sorprendersi". Infine elogi pure per Conte, definito un martello, Spalletti, che lo fa impazzire, e Gasperini, per cui trova una bella definizione: "È il papà di una generazione, siamo tutti figli suoi".

Parlando delle squadre di Serie A, Cannavaro si dice stupito dal Sassuolo in positivo, ma anche dalla Fiorentina, ultima con soli 6 punti in classifica, in negativo: "Ti induce a riflettere sulle stranezze del calcio".