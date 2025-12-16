Bologna a caccia di un difensore centrale, quattro nomi per gennaio. Uno dalla Serie A

C'è spazio per il mercato di gennaio del Bologna, che prepara le manovre in vista di gennaio, sia in entrata che in uscita, all'interno del Corriere dello Sport. Su questo secondo fronte potrebbero muoversi per esempio Benjamin Dominguez e Giovanni Fabbian, che hanno già richieste ma sul cui futuro la società vuole fare valutazioni precise prima di prendere una decisione.

Il focus principale per il Bologna verso gennaio riguarda l'innesto di un nuovo difensore centrale. E ci sono vari nomi che potrebbero fare al caso del Bologna per il mercato invernale, in particolare l'edizione odierna del quotidiano ne cita tre.

I nomi sui quali lavora la dirigenza del Bologna sono quattro, scrive il Cor Sport, e sono quasi tutti profili che portano fuori dai confini della Serie A, con una singola eccezione. Ai felsinei piace per esempio Fedde Leysen, classe 2003 che gioca in Belgio con la Royale Union Saint Gilloise, ma anche il brasiliano Otavio, 2002 in forza invece al Paris FC. In uscita dal Chelsea c'è poi Axel Disasi, 27enne che è pronto a lasciare il Chelsea, dove figura alla stregua di un esubero. C'è spazio però anche a un difensore 'nostrano', come Marc Oliver Kempf del Como (nell'immagine).