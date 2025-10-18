L'Inter nella Capitale vede (giallo) rosso: 5^ vittoria di fila contro la Roma in trasferta
Che colpo dell'Inter: grazie a un gol di Bonny i nerazzurri hanno strappato tre punti all'Olimpico di Roma, approfittando del passo falso fatto dal Napoli a Torino.
Un campo, quello di Roma, che nella storia recente dell'Inter porta decisamente bene. Come sottolineato dai dati Opta infatti, l’Inter è diventata la prima squadra a vincere cinque trasferte di fila contro la Roma nella storia della Serie A: 11-2 il punteggio complessivo per i nerazzurri nelle ultime cinque sfide di campionato contro i giallorossi all’Olimpico.
CLASSIFICA:
1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
