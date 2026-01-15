L'Inter non è titolari o riserve, Carlos Augusto: "Anche chi gioca meno deve essere pronto"

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce: "Sapevamo che non sarebbe stato facile oggi. Loro sono una squadra tosta da affrontare, abbiamo faticato ma alla fine abbiamo portato a casa tre punti preziosi. Non ci sono vittorie scontate, nel secondo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo meritato i tre punti".

Quindi Carlos Augusto si sofferma anche sul ruolo delle 'seconde linee' nerazzurre, di cui è uno degli esponenti di maggior spicco: "Sappiamo che ci sono tante partite in stagione, abbiamo bisogno di tutti. Anche chi gioca meno deve essere pronto giocando ogni tre giorni. C’è stanchezza, ma tutti vogliono dare il loro contributo. abbiamo dei calciatori esperti, che capiscono il momento della partita dobbiamo giocare ogni partita per vincere e per questo abbiamo cambiato modulo. Abbiamo fatto bene e alla fine è arrivato il gol".

In conclusione, a Carlos Augusto viene chiesto se l'Inter guardi la classifica. E il brasiliano risponde così: “Guardiamo tutto e tutte le partite, ma alla fine dobbiamo essere concentrati su di noi. Dobbiamo fare il nostro perché sabato ci aspetta un’altra partita in trasferta contro l’Udinese e dobbiamo essere pronti”.

