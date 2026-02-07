Inter, in ballo il futuro di Carlos Augusto: c'è voglia di proseguire, piace a 2 club inglesi

Inter concentrata sul presente, ma con un occhio già al futuro. Tra i giocatori di cui verrà valutato a breve il proseguimento dell'avventura in nerazzurro figura Carlos Augusto, il cui contratto con il club presieduto da Marotta scade nel 2028. La dirigenza lo ritiene incedibile e il diretto interessato non ha la minima intenzione di lasciare Milano. Per questo, è probabile che nel breve volgere di qualche settimana o al massimo di qualche mese le parti si incontreranno per prolungare.

Le pretendenti per l'ex esterno del Monza, comunque, non mancano. Secondo quanto raccolto da L'Interista, sul giocatore si sono accese le sirene della Premier League. In particolare, piace ad Aston Villa e Newcastle. L'Inter - che, come già detto, non vuole provarsi di un elemento risultato estremamente utile in questi anni - lo valuta 30 milioni di euro. Da capire se la volontà di Carlos Augusto cambierà o meno nel prossimo futuro, sperando magari di trovare una squadra in cui giocare con più continuità.

In questa stagione, ha messo insieme 28 presenze così suddivise: 21 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 5 in Champions League. Apparizioni impreziosite inoltre da 2 gol e 2 assist. Giocatore quindi tenuto in grande considerazione da Chivu e che può far parte della gestione del tecnico romeno anche nei prossimi anni.