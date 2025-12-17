Inter, destini incrociati: Frattesi ai margini, Zielinski rilanciato dalla cura Chivu

Il tabellino delle ultime partite dell’Inter racconta una realtà diversa dalle attese, soprattutto per due nerazzurri. Riavvolgendo il nastro all’estate, il destino di Davide Frattesi sembra aver compiuto un nuovo, inatteso carpiato. Nonostante i problemi fisici, l’ex Sassuolo aveva incassato la piena fiducia di Cristian Chivu, pronto a riaccoglierlo al rientro. Nel percorso di recupero, però, qualcosa si è inceppato: la condizione è arrivata più lentamente del previsto e il quadro è cambiato.

Oggi Frattesi vive un paradosso tecnico. La scelta di insistere sul 3-5-2 ha ristretto gli spazi e il centrocampista non solo non ha scalato le gerarchie, ma è finito ai margini. In campionato manca dalla gara con la Lazio del 9 novembre; in 22 convocazioni ha totalizzato appena 480 minuti (21 di media), contro i 1986’ della scorsa stagione in 56 presenze. Numeri che pesano e alimentano le voci su un futuro lontano da Milano, con gennaio che si avvicina e scenari di separazione tutt’altro che remoti.

Di segno opposto la parabola di Piotr Zielinski. Il polacco sta beneficiando della “cura Chivu”, trovando quella continuità che gli era mancata nel primo anno nerazzurro. Oggi è un’alternativa credibile anche in cabina di regia: un ruolo non amato, ma interpretato con disponibilità e sacrificio. E chissà che, come già accaduto ad altri, proprio lì non possa allungare la carriera. Una prospettiva tutt’altro che secondaria.