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Panchina di Hiljemark a rischio: "So che devo fare di più, ma penso solo al Pisa"

Panchina di Hiljemark a rischio: "So che devo fare di più, ma penso solo al Pisa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 15:45Serie A
Daniele Najjar

Nel corso della conferenza stampa (leggila qui) tenuta in data odierna il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha parlato anche delle voci che sono circolate negli scorsi giorni su un possibile esonero.

Questa settimana ha sentito i dirigenti? Si sente a rischio?
"All’inizio della settimana la sensazione non era buona, è normale dopo una sconfitta così. I primi giorni sono stati duri per tutti, anche per me: devi lavorare molto sulla testa per cambiare atteggiamento. La reazione della squadra, però, è stata positiva. Nei primi 50 minuti dell’ultima partita avevamo fatto cose molto buone, poi abbiamo commesso errori che non possiamo permetterci. Ma la risposta in settimana è stata forte: ci siamo allenati bene e speriamo di trasformarlo in una prestazione di qualità per tutti i 90 minuti. Per quanto riguarda la pressione, non ci penso. In questo momento non conta la mia situazione personale: conta il Pisa. Lavoriamo insieme, io voglio vincere come tutti voi. Ho fatto solo cinque partite qui: so che devo fare molto di più. Il mio pensiero è solo migliorare ciò che posso cambiare e preparare al meglio la partita di domani".

È possibile vedere in campo Tramoni o comunque altri giocatori che finora hanno avuto meno spazio? Pensa si possa trovare una collocazione tattica per loro, oppure al momento non rientrano negli equilibri della squadra?
"In questo momento tutti i ragazzi che sono disponibili li prendo in considerazione. Sto pensando a cosa possiamo fare domani per giocare al meglio in base a come giocherà l’avversario, e scelgo sempre ciò che ritengo migliore per la squadra. È vero che alcuni hanno giocato molto e altri meno, ma il calcio è così: posso schierarne solo undici. E anche chi ha fatto due o tre buone partite consecutive non ha alcuna garanzia di giocare sempre, perché tutto può cambiare in base alla forma, agli avversari e a ciò che serve alla squadra. Per quanto riguarda Tramoni: lui sa benissimo cosa gli chiedo. Se fa molto bene e dimostra in allenamento di essere pronto, allora sarà a disposizione come tutti gli altri. Ci sono possibilità per tutti, anche per lui, come per il resto del gruppo".

Il problema principale sembra sempre lo stesso: la squadra crea tanto, specialmente sulle fasce, ma poi non riesce a concretizzare. Avete lavorato in settimana per migliorare le scelte negli ultimi metri? Ad esempio: tirare di più dal limite invece di cercare sempre il cross?
"Per fare gol si può arrivare in tanti modi: con i tiri da fuori, con i cross, con le combinazioni in area, con le palle inattive. Tutto conta. Noi le occasioni le abbiamo create, ma in questo momento dobbiamo aumentare la qualità delle nostre scelte negli ultimi metri, perché il gol cambia le partite, è decisivo. Contro il Bologna abbiamo fatto una grande prestazione, ma loro sono stati bravissimi a sfruttare un episodio e si sono presi i tre punti. Questo è ciò che dobbiamo cambiare: mantenere un certo livello per tutti i 90 minuti e concretizzare quando le situazioni arrivano. In allenamento lavoriamo molto su questi aspetti: tiri, soluzioni diverse, scelte più veloci. Lo facciamo sia con la squadra sia con sedute individuali nel pomeriggio, proprio per migliorare la qualità al momento decisivo".

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