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Inter sotto pressione. Corriere dello Sport: "Gioco di nervi"

Inter sotto pressione. Corriere dello Sport: "Gioco di nervi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il Corriere dello Sport oggi apre con la situazione dell’Inter e con un titolo molto chiaro: "Gioco di nervi". I nerazzurri sono al centro della corsa scudetto e devono gestire la pressione delle rivali in un momento delicato della stagione. Dopo il pesante ko europeo, la squadra guidata da Chivu è chiamata a rispondere subito sul campo per difendere il margine in classifica e confermare il vantaggio sulle inseguitrici. Il quotidiano sottolinea come l’unica risposta possibile debba arrivare dal campo, con la necessità di mantenere il +10 e blindare la leadership.

Spazio anche al Napoli, che si affida al momento dell’attaccante azzurro. Il titolo scelto è "Spirito Santos: tris per la storia", con il riferimento al rendimento del nuovo acquisto che punta a lasciare subito il segno in maglia partenopea. La sfida contro il Lecce diventa così un’occasione per confermare il buon momento offensivo e continuare a spingere in classifica, con la squadra che cerca continuità nel finale di stagione.

In primo piano anche la Juventus, impegnata nella trasferta contro l’Udinese. Il quotidiano parla di "Esame David: ultima chiamata", con il centravanti chiamato a dare risposte in una gara che pesa nella corsa europea. L’obiettivo dei bianconeri è trovare continuità di risultati e restare agganciati alla zona che vale la qualificazione alle coppe.

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