Serie B, risultati parziali 30ª giornata: tremano Reggiana ed Empoli, Cesena sotto col Frosinone
Archiviato l'anticipo di ieri sera con la netta vittoria del Modena sullo Spezia, prosegue il campionato di Serie B, giunto adesso alla 30ª giornata della stagione: un sabato molto ricco quello che si preannuncia in vista poi della chiusura di giornata fissata a domani, e i primi tempi dei match che hanno preso il via alle ore 15:00 sono andati in archivio. Bene il Bari, che sta facendo suo lo scontro diretto con la Reggiana, mentre l'Empoli si complica la vita contro il Mantova non rendendo positivo - almeno dopo i primi 45' - l'esordio di Caserta. Non bene neppure il Cesena, con Mignani che pare giocarsi il tutto per tutto.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Bari-Reggiana 2-0
10' Artioli, 15' Rao
Cesena-Frosinone 0-1
40' Corrado
Empoli-Mantova 0-2
22' Bragantini, 37' Cella
Juve Stabia-Carrarese 1-0
33' Mosti
Padova-Catanzaro 0-1
17' Alesi
Sabato 14 marzo
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
Già giocata
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 47*
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29*
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25
* una gara in più