Serie B, risultati parziali 30ª giornata: tremano Reggiana ed Empoli, Cesena sotto col Frosinone

Archiviato l'anticipo di ieri sera con la netta vittoria del Modena sullo Spezia, prosegue il campionato di Serie B, giunto adesso alla 30ª giornata della stagione: un sabato molto ricco quello che si preannuncia in vista poi della chiusura di giornata fissata a domani, e i primi tempi dei match che hanno preso il via alle ore 15:00 sono andati in archivio. Bene il Bari, che sta facendo suo lo scontro diretto con la Reggiana, mentre l'Empoli si complica la vita contro il Mantova non rendendo positivo - almeno dopo i primi 45' - l'esordio di Caserta. Non bene neppure il Cesena, con Mignani che pare giocarsi il tutto per tutto.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Bari-Reggiana 2-0

10' Artioli, 15' Rao

Cesena-Frosinone 0-1

40' Corrado

Empoli-Mantova 0-2

22' Bragantini, 37' Cella

Juve Stabia-Carrarese 1-0

33' Mosti

Padova-Catanzaro 0-1

17' Alesi

Sabato 14 marzo

Ore 17:15 - Monza-Palermo

Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

Già giocata

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 57

Catanzaro 49

Modena 47*

Juve Stabia 40

Cesena 39

Sudtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29*

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 25

* una gara in più