L'Inter si è allenata per affrontare le insidie di Bodo. Ieri sessione sul sintetico

L'Inter domani sarà ospite del Bodo/Glimt per la partita d'andata del duplice confronto contro i norvegesi valevole per il playoff di Champions League. La squadra di Chivu prova ad andare oltre alle polemiche di questi giorni, scaturite dopo Inter-Juventus di sabato sera e legate all'espulsione di Kalulu con accentuazione del contatto da parte di Bastoni, reo di aver anche esultato dopo l'episodio. Il confronto con il Bodo però chiama e i nerazzurri non vogliono lasciare nulla al caso.

C'è per esempio da considerare che la partita Bodo/Glimt-Inter sarà giocata a temperature proibitive, si dovrebbe arrivare anche ai 10 gradi sotto zero, ma anche il fatto che il terreno di gioco sarà in erba sintetica. Per adattarsi al contesto, infatti, ieri l'Inter si è allenata nel suo centro sportivo per le selezioni giovanili, Interello, dove c'è appunto un campo sintetico. Lo fa presente Il Corriere dello Sport di oggi.