L'Inter batte 2-0 il Genoa con un super Dimarco, Gazzetta dello Sport: "Piede d'oro"

"Dimarco piede d'oro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è al gran gol realizzato dall'esterno dell'Inter che ha contribuito al successo della squadra di Cristian Chivu contro il Genoa. I nerazzurri si sono imposti 2-0 sulla formazione di Daniele De Rossi grazie alla rete del 32 e di Calhanoglu su calcio di rigore e proseguono la loro corsa solitaria in vetta alla classifica.