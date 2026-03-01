L'Inter batte 2-0 il Genoa con un super Dimarco, Gazzetta dello Sport: "Piede d'oro"
"Dimarco piede d'oro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è al gran gol realizzato dall'esterno dell'Inter che ha contribuito al successo della squadra di Cristian Chivu contro il Genoa. I nerazzurri si sono imposti 2-0 sulla formazione di Daniele De Rossi grazie alla rete del 32 e di Calhanoglu su calcio di rigore e proseguono la loro corsa solitaria in vetta alla classifica.
Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
