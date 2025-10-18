Baroni bestia nera di Conte: dalla Lazio al Torino, i numeri sorridono all'allenatore granata

Il Napoli cade a Torino, secondo k.o. in campionato dopo quello col Milan. Per Antonio Conte, oltre al ko, arriva anche un’altra delusione personale: il tecnico azzurro resta infatti a secco di successi contro Marco Baroni. Negli ultimi quattro confronti tra i due, ex compagni ai tempi del Lecce, il bilancio sorride al tecnico granata con tre vittorie e un pareggio.

Lo scorso anno, quando Baroni sedeva sulla panchina della Lazio, il Napoli fu sconfitto 1-0 al Maradona e impattò 2-2 all’Olimpico, mentre in Coppa Italia arrivò un’altra delusione per gli azzurri con il 3-1 a Roma. Una vera e propria bestia nera per Conte.

IL TABELLINO

Torino (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (39' st Ismajli), Nkounkou (30' st Biraghi); Vlasic (30' st Gineitis); Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Olivera (19' st Lang); Gilmour (37' st Elmas); Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (29' st Ambrosino). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 32' Simeone (T)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T), Lang (N)