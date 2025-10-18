Esordio in Serie A per Bailey. È la carta di Gasperini per provare a raggiungere l'Inter

Esordio in Serie A per Leon Bailey. Il giamaicano ha preso il posto di Paulo Dybala al 74' della partita contro l'Inter. 28 anni, Bailey è arrivato in questa finestra di mercato dall'Aston Villa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Sfortunatissimo, l'esterno d'attacco si è fatto male praticamente subito rimediando un infortunio muscolare che gli ha fatto perdere le prime partite.