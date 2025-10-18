Verona, Zanetti sul gol mancante: "Giovane-Orban? Non abbiamo 2 attaccanti, ma 4-5"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match pareggiato contro il Pisa dai suoi. Queste le sue parole.

Ai punti le migliori occasioni le ha avute ancora il Verona?

"Ci prendiamo questo punto, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con la posta in palio molto alta per entrambe le squadre. Da combattere colpo su colpo fino alla fine, una partita bloccata, siamo rimasti dentro fino alla fine con le nostre occasioni per vincerla. Ma ci portiamo a casa un punto comunque importante".

Il fatto di non segnare comincia ad essere un piccolo problema?

"Non è un piccolo problema, ma una cosa da migliorare, fa parte del nostro percorso, non abbiamo 2 attaccanti, ma 4-5. Tutti devono alzare il loro livello combattendo per ottenere il posto in campo".

C'era la sensazione di poterla portare a casa?

"La percezione c'era, abbiamo avuto 4-5 situazioni importanti in ripartenza dove siamo stati imprecisi. Abbiamo tirato, ma bisogna anche stare attenti perché in queste situazioni si rischia anche di perderla sulle ripartenze degli altri. Ci portiamo a casa questo punto, non è stata la nostra miglior prestazione di sempre, però è stata comunque una buona prestazione".