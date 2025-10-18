Napoli, Conte su Lucca: "Deve alzare il livello come tutti i nuovi, ma serve pazienza"

Nella sfida persa dal Napoli contro il Torino, Lorenzo Lucca è tornato titolare, sfruttando l'affaticamento muscolare occorso a Rasmus Hojlund, ma l'ex Udinese non ha brillato. In conferenza stampa ad Antonio Conte viene chiesto un giudizio sulla prestazione del centravanti classe 2000: "Non mi fa impazzire parlare dei singoli. E' uno di quelli nuovi, deve alzare il livello. La nostra annata passerà dalla crescita di chi è arrivato, si è aggiunto in un blocco che ha vinto lo scudetto e significa che hai valori. Serve pazienza, facciamoli lavorare. Non c'è niente di nuovo, c'è solo da lavorare"

Il processo di crescita passa anche attraverso queste prestazioni che si traducono in sconfitte?

"Bisogna scindere prestazione e risultato: la prestazione con il Milan anche è stata positiva, ma il risultato è negativo. Oggi, al di là del primo tempo che siamo stati troppo bellini, abbiamo fatto la partita. Hai dato un gol su una situazione fortuita, il risultato è negativo ma la prestazione...Nel primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andassimo sulle punte. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri, il pareggio sarebbe stato un po' striminzito, ma complimenti al Toro che ha sfruttato ciò che doveva. Noi andiamo avanti, sapendo che dobbiamo affrontare il nostro percorso. Stiamo seri e sereni, capendo che dobbiamo fare un percorso"