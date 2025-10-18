Pisa, Moreo e il gol che manca: "Dobbiamo buttarla dentro quando abbiamo l'occasione"

L'attaccante del Pisa, Stefano Moreo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida interna pareggiata contro il Verona di Zanetti.

C'era emozione in voi, che ha causato errori?

"Sicuramente sapevamo che si trattasse di una partita molto importante, ci tenevamo a fare bene in uno scontro diretto. Abbiamo fatto qualche errore di troppo. Poi è stata una partita sporca con molti duelli e seconde palle, ci è mancato il gol per portare a casa i tre punti".

Sono capitati pochi episodi per segnare?

"Sicuramente sappiamo che le occasioni che ci capitano dobbiamo sfruttarle. Le occasioni non sono tantissime e quelle che ci capitano dobbiamo sfruttarle e buttarla dentro".

Sono queste le partite che bisogna portare a casa per salvarsi?

"Sicuramente, poi contro le squadre di alto livello bisogna cercare di portare a casa qualche punticino".

Ora a San Siro e poi la Lazio.

"Partite difficilissime, cercheremo di prepararle al meglio per mettere in difficoltà l'avversario quanto possiamo".