Live TMW Venezia, Stroppa: "Abbiamo giocato con il freno a mano tirato, mancato un po' di coraggio"

Il Venezia crolla a San Siro 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I lagunari hanno provato a reggere l'urto, salvo poi crollare sotto i colpi di un'Inter nettamente superiore sia tecnicamente che fisicamente. Tra poco l'allenatore dei veneti Giovanni Stroppa interviene nella conferenza stampa post partita.

Ci spiega il senso della Coppa Italia per una squadra di B?

"Il regolamento è questo, magari con l'effetto casa poteva essere diverso. Ne ho cambiati undici e il livello bene o male è omogeneo. Venire qua e rischiare di perdere qualcuno era uno dei motivi di questa scelta. Lunedì ad Avellino ho una percezione diversa della rosa. Magari potevo fare io bella figura con un'altra squadra ma ora pensiamo al campionato. A sprazi ha mostrato qualcosa".

Il raddoppio ha colpito nel segno?

"Ci è mancato un po' di coraggio e potevamo essere più bravi. Avevamo un po' il freno a mano tirato".

Come sta vedendo Filip Stankovic?

"Avrei voluto farlo giocare ma lunedì giocherà. Spero che lo vediate l'anno prossimo qua a San Siro".