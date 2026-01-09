Non solo Inter, anche il Napoli sonda Dodo. Ma la Fiorentina non vuol privarsene a gennaio

In casa Fiorentina continuano le attente valutazioni di mercato per rinforzare una rosa che fin qui ha dato ben poche soddisfazioni alla tifoseria e alla dirigenza. Dopo Solomon, queste sono le ore di Marco Brescianini, centrocampista prelevato nelle ultime ore dall'Atalanta.

Non solo acquisti però, visto il prossimo responsabile dell'area tecnica viola, Fabio Paratici, dovrà fare i conti anche con diverse cessioni: oltre agli esuberi, una considerazione a parte la merita il brasiliano Dodo. Il suo contratto scadrà nel 2027 e per il momento non si sono registrati passi in avanti nella trattativa per arrivare ad un rinnovo contrattuale dopo che i ragionamenti sono partiti parecchi mesi fa.

Da qui gli interessi di diverse squadre, su tutte l'Inter: i nerazzurri stanno tenendo d'occhio da tempo il brasiliano, con l'idea di trovare una valida alternativa per la corsia destra visti i problemi fisici di Dumfries e Darmian. Oltre all'Inter però anche il Napoli ha sondato il profilo dell'ex Shakhtar Donetsk, con Conte che ha intenzione di rinforzare la propria batteria di esterni. La Fiorentina però per il momento non cede e vista anche una classifica particolarmente negativa non sembra avere intenzione di privarsi dei suoi giocatori tecnicamente più validi. Questo il punto di Tuttosport sull'esterno brasiliano.