TMW Il sindaco i Roma, Gualtieri: "Nuovo stadio Lazio? Importante per club e tifosi"

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato a margine della presentazione della targa per celebrare i 126 anni della Lazio, tenuta a Parco dei Daini a Villa Borghese. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Abbiamo presentato questa targa per festeggiare il compleanno della Lazio. Ricorda come il Parco dei Daini sia stato il primo luogo dove la Lazio ha giocato per alcuni anni, il primo stadio se vogliamo chiamarlo così. Poi anche la volontà di intraprendere un percorso per contribuire alla riqualificazione di questo luogo".

A proposito di Stadio: a che punto siamo con quello della Lazio?

"Il presidente mi ha ascoltato, ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire tutto l'iter. Siamo quindi soddisfatti e attendiamo il completamento di tutto l'iter, un passaggio importante. La notizia l'ha data il presidente, quindi quando riceveremo tutto lo valuteremo con grande interesse. Cosicché anche la Lazio, come la Roma che ha già avviato il processo, possa godersi un nuovo stadio, un elemento importante per i propri tifosi ed anche la società. Nel merito poi ne parleremo quando ci sarà questo passaggio formale".