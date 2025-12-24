L'Italia nel destino di Maupay: l'attaccante del Marsiglia è in rotta con De Zerbi, idea Pisa

L'Italia nel destino. Neal Maupay sembra sempre più lontano da Marsiglia e del'OM. Il calciatore con il passaporto francese e argentino è ormai in rotta con Roberto De Zerbi e fuori dai radar del club francese. Dopo un minuto disputato il mese scorso nel derby contro il Nizza, il giocatore non è più stato convocato dall'allenatore e si prospetta una cessione nel mese di gennaio per ritrovare la continuità in campo.

Per questo motivo che si potrebbero aprire le porte in Italia dopo gli accostamenti quest'estate a Sassuolo e Genoa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maupay sarebbe un'idea per il Pisa di Alberto Gilardino. I nerazzurri cercano gol e punti per abbandonare il penultimo posto in classifica e tornare a lottare per la salvezza.