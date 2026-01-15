TMW Il Siviglia pesca dagli attaccanti di De Zerbi? Agli spagnoli piace Maupay del Marsiglia

Il Siviglia è a caccia di rinforzi in attacco e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, avrebbe messo gli occhi su Neal Maupay, punta in forza all'Olympyque Marsiglia.

Il club francese già la scorsa estate aveva cercato di vendere l'attaccante franco-argentino ma nessuna squadra era stata disposta a raggiungere le richieste e per questo è rimasto in Provenza, allenandosi principalmente con la squadra delle riserve. Adesso il club Andaluso sembra essersi mosso con decisione per rafforzare la rosa a disposizione di Matias Almeyda.

In questi mesi Maupay ha collezionato soltanto due presenze in prima squadra: una in Ligue 1 (un minuto in una partita contro il Nizza lo scorso novembre) e due in Coppa di Francia, una poco prima di Natale e una due giorni fa, dove ha trovato anche il primo gol in stagione nello 0-9 rifilato al Bayeux.