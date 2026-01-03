Pisa, Maupay nome caldo per l'attacco: già accostato a club di A nel mercato estivo
Possibile approdo in Italia per Neal Maupay. L'attaccante del Marsiglia, utilizzato pochissimo da De Zerbi in questa stagione, vuole cambiare aria per poter giocare con maggiore continuità. La Serie A è interessata a lui fin dall'estate e, nel corso del mercato invernale, tale possibilità può finalmente concretizzarsi.
Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il suo è un nome forte per l'attacco del Pisa. A Gilardino servono i gol per la salvezza e il francese - accostato nei mesi scorsi anche a Genoa e Sassuolo - può fare al caso dei nerazzurri.
