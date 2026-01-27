Ufficiale Il Siviglia ha il suo nuovo attaccante: dal Marsiglia arriva in prestito Neal Maupay

Neal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove aveva collezionato 28 presenze e 6 gol nella stagione e mezza trascorsa al Velodrome.

Classe 1996, Maupay muove i primi passi nel calcio a livello giovanile con il Nizza, club in cui debutta in Ligue 1 a soli 16 anni e 32 giorni, diventando uno dei più giovani esordienti della storia del campionato francese. Nelle stagioni successive accumula 54 presenze e 11 reti tra campionato e coppe. A 19 anni si trasferisce al Saint-Étienne, dove disputa 29 partite con 5 gol e fa il suo debutto nelle competizioni europee in Europa League. La stagione successiva viene ceduto in prestito al Brest in Ligue 2, dove mette a segno 13 reti in 32 incontri, prima di iniziare la sua avventura in Inghilterra con il Brentford. In due stagioni in Championship colleziona 95 presenze e 41 gol, numeri che gli aprono le porte della Premier League con il Brighton nel 2019.

In Inghilterra conferma la sua affidabilità sotto porta, segnando con regolarità anche con l'Everton e durante un nuovo prestito al Brentford. La carriera di Maupay, caratterizzata da un progressivo salto di qualità stagione dopo stagione, lo porta oggi al Siviglia, pronto a portare esperienza internazionale e fiuto del gol nella rosa spagnola. A livello giovanile, ha rappresentato la Francia in tutte le categorie fino all'Under-21, accumulando un bagaglio di competenze prezioso per il club andaluso.