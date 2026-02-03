Live TMW Milan, Allegri: "Bartesaghi ha avuto un fastidio. Ecco perché non ho fatto entrare Leao"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Milan contro il Bologna nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato finale firmato dalle reti di Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot), è intervenuto Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.20 - Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Perché il Milan questa sera è stato anche bello oltre che vincente?

"Non lo so (ride, ndr). Abbiamo difeso bene ed i ragazzi sono stati bravi davanti. In alcune situazioni potevamo far meglio, ma dobbiamo continuare a lavorare. Importante andare a +7 dalla Roma. Ora questa sosta sarà importante per recuperare Pulisic e Leao, che hanno sofferto dall'inizio della stagione. Oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto una bella partita. Lasciare giocatori in panchina mi dispiace, ma giocando una volta a settimana fa sì che qualcuno debba essere sacrificato".

Leao si stava scaldando poi non è entrato. Come mai?

"Leao e Pulisic vedremo se saranno a disposizione per venerdì. Rafa l'ho tenuto a riposo per accorciare il recupero".

Saelemaekers ha tempi di recupero lunghi?

"Vedremo se lo recupereremo per la sfida con il Pisa".

È la miglior versione di Rabiot da quando lo conosce?

"Secondo me sì. Deve ancora migliorare qualcosina perché a volte mi fa arrabbiare ma lui e Modric sono un esempio per tutti".

Questo Milan ha più chances di lottare per lo scudetto rispetto alla sua Juventus di due anni fa?

"Difficile fare paragoni. Oggi non era semplice vincere, tuttavia dovevamo festeggiare il rinnovo di Maignan e i ragazzi hanno fatto di tutto per regalargli una vittoria".

Come sta Bartesaghi?

"Ha avuto un fastidio, ma non è nulla di che".

23.25 - Termina la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.