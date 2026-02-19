Milan, l'esito degli esami di Pavlovic: vasto ematoma all'osso peroneale ma nessuna frattura
Arrivano aggiornamenti circa le condizioni di Strahinja Pavlovic. Nella serata di ieri, il tecnico del Milan ha dovuto rinunciare al proprio giocatore nella seconda frazione di gara contro il Como. In seguito a diversi colpi subiti, il difensore rossonero è stato sostituito in via precauzionale all'intervallo da Matteo Gabbia.
Nella giornata di oggi, il centrale è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.
In sostanza si tratta di una contusione fortissima che ha generato anche una fuoriuscita di sangue e che arrivata ad interessare anche l'osso. Per fortuna è stata esclusa ogni tipo di rottura. Il difensore è sicuramente in dubbio per la gara contro il Parma in programma domenica prossima alle ore 18 a San Siro.
