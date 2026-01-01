Serie A, gli arbitri della 26ª giornata. Doveri per Juve-Como. Atalanta-Napoli a Chiffi
L’AIA ha reso noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di Serie A. Per Juventus–Como è stato scelto Doveri, mentre per Lecce–Inter la direzione è stata affidata a Manganiello. Chiffi sarà l'arbitro di Atalanta–Napoli, con Di Bello designato per Roma–Cremonese. Per Milan–Parma il designatore ha scelto Piccinini, mentre Sassuolo–Hellas Verona sarà diretta da Marinelli. Completano il quadro Guida in Genoa–Torino, Rapuano per Cagliari–Lazio, Mariani in Fiorentina–Pisa e Marcenaro per Bologna–Udinese.
Il quadro completo.
Sassuolo – Hellas Verona (Venerdì 20/02 ore 20.45)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Yoshikawa – Biffi
IV: Massa
VAR: Mazzoleni
AVAR: Giua
Juventus – Como (Sabato 21/02 ore 15.00)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Perrotti – Rossi C.
IV: Feliciani
VAR: Di Paolo
AVAR: Camplone
Lecce – Inter (Sabato 21/02 ore 18.00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici
IV: Dionisi
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Cagliari – Lazio (Sabato 21/02 ore 20.45)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Costanzo – Fontani
IV: Galipo'
VAR: Maggioni
AVAR: Maresca
Genoa – Torino (ore 12.30)
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon – Bianchini
IV: Sozza
VAR: Maresca
AVAR: Fourneau
Atalanta – Napoli (ore 15.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Cecconi – Moro
IV: Zufferli
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
Milan – Parma (ore 18.00)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Peretti – Colarossi
IV: Ferrieri Caputi
VAR: Camplone
AVAR: Pairetto
Roma – Cremonese (ore 20.45)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bahri – Ceolin
IV: Sacchi
VAR: Nasca
AVAR: Meraviglia
Fiorentina – Pisa (Lunedì 23/02 ore 18.30)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Fabbri
VAR: Gariglio
AVAR: Fourneau
Bologna – Udinese (Lunedì 23/02 ore 20.45)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi L. – Laghezza
IV: Massimi
VAR: Marini
AVAR: Sozza
