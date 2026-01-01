Serie A, gli arbitri della 26ª giornata. Doveri per Juve-Como. Atalanta-Napoli a Chiffi

L’AIA ha reso noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di Serie A. Per Juventus–Como è stato scelto Doveri, mentre per Lecce–Inter la direzione è stata affidata a Manganiello. Chiffi sarà l'arbitro di Atalanta–Napoli, con Di Bello designato per Roma–Cremonese. Per Milan–Parma il designatore ha scelto Piccinini, mentre Sassuolo–Hellas Verona sarà diretta da Marinelli. Completano il quadro Guida in Genoa–Torino, Rapuano per Cagliari–Lazio, Mariani in Fiorentina–Pisa e Marcenaro per Bologna–Udinese.

Il quadro completo.

Sassuolo – Hellas Verona (Venerdì 20/02 ore 20.45)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Yoshikawa – Biffi

IV: Massa

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giua

Juventus – Como (Sabato 21/02 ore 15.00)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Perrotti – Rossi C.

IV: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone

Lecce – Inter (Sabato 21/02 ore 18.00)

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici

IV: Dionisi

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Cagliari – Lazio (Sabato 21/02 ore 20.45)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Costanzo – Fontani

IV: Galipo'

VAR: Maggioni

AVAR: Maresca

Genoa – Torino (ore 12.30)

Arbitro: Guida

Assistenti: Ceccon – Bianchini

IV: Sozza

VAR: Maresca

AVAR: Fourneau

Atalanta – Napoli (ore 15.00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Cecconi – Moro

IV: Zufferli

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo

Milan – Parma (ore 18.00)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Peretti – Colarossi

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Camplone

AVAR: Pairetto

Roma – Cremonese (ore 20.45)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bahri – Ceolin

IV: Sacchi

VAR: Nasca

AVAR: Meraviglia

Fiorentina – Pisa (Lunedì 23/02 ore 18.30)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV: Fabbri

VAR: Gariglio

AVAR: Fourneau

Bologna – Udinese (Lunedì 23/02 ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Rossi L. – Laghezza

IV: Massimi

VAR: Marini

AVAR: Sozza