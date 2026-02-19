Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Grosso: "Col Verona occasione per proseguire il nostro momento bello"

Oggi alle 12:49
Antonio Parrotto
12.20 - Vigilia di Sassuolo-Hellas Verona. Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, parla dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il match contro gli scaligeri valido per la 26esima giornata di Serie A. Start conferenza previsto ore 12.30.

12.35 - Inizia la conferenza.

È un match ball per la salvezza?
"Nell'arco del campionato si sale e si scende soprattutto per chi deve affrontare delle difficoltà, ora veniamo da un risultato bello, una bella reazione positiva, ma ci sono state delle cose che dobbiamo fare meglio. Ora abbiamo questa gara che è tosta, come tutte, ma abbiamo un grande desiderio di fare una bella partita perché per noi è un momento bello che vogliamo continuare a mantenere così bello, sapendo che dovremo tirare su le maniche per scontrarci contro un avversario che vorrà fare di tutto per ripartire".

Andare in campo per primi contro gli ultimi succede qualcosa nella vostra testa?
"Prima si possono fare tante considerazioni ma penso di avere a disposizione una squadra che sa che le partite passano, diventano sempre meno, e penso sappiano che abbiamo una bella opportunità per dare continuità. È importante non commettere errori per fare una partita piena contro un avversario che ha grande voglia di rivalsa e ha bisogno di fare gara piena ma ci focalizziamo su di noi e sarà importante fare al meglio quello che abbiamo preparato".

Primi gol nel 2026 per Pinamonti e Laurienté: è un segnale o si lega al collettivo?
"Nel 2026 non siamo stati tanto prolifici come squadra, siamo passati attraverso le difficoltà e siamo stati bravi a venirne fuori, a prescindere da chi si prende la copertina, ma fa parte del gioco. Il tutto viene quando siamo stati sostenuti dai nostri compagni e noi ne siamo consapevoli. Siamo contenti del loro ritorno al gol e lo hanno fatto per merito del lavoro della squadra".

Mancheranno Matic e Muharemovic per squalifica, chi li ha rimpiazzati ha fatto bene...
"Vorrei sempre avere a disposizioni tutti per scegliere ma averne qualcuno fuori fa parte del gioco. Ci sono Candé, Pieragnolo e purtroppo anche Boloca. Abbiamo Matic e Muharemovic squalificati, ne abbiamo 20 a disposizione per fare una grandissima partita. L'obiettivo è prepararsi a fare al meglio per fare la prestazione".

Riproporrà la squadra del secondo tempo di Udine?
"Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli e proporre qualcosa in più per forza di cose perché c'era di recuperare una partita ma l'obiettivo è mantenere un grande equilibrio perché anche Doig è un giocatore di modalità offensiva, dall'altra parte con Walukiewicz siamo stati più guardinghi ma è importantissimo mantenere grande equilibrio domani perché il Verona ha nelle ripartenze una bella arma, sa correre se gli concedi spazi, ha qualità in avanti, e dovremo fare una bella partita provando anche a limitare le caratteristiche avversarie".

Teme di più la voglia di aggrapparsi alla Serie A del Verona o la possibile flessione dei suoi dopo la vittoria?
"Il timore delle sfide deve essere sempre presente perché l'attesa della sfida, il timore di mettere in campo le tue qualità, poi devi essere bravo a trasformarlo in coraggio di fare, di provare, di fischiare, di giocare. Noi possiamo incidere solo su quello che vogliamo noi e non dobbiamo agevolare le caratteristiche degli avversari, dobbiamo fare le nostre cose al massimo, riconoscendo i momenti, per cercare di ottenere un risultato bello attraverso la meritocrazia".

Il Verona prende alti gli avversari: riproporrà la partenza dal basso visto anche l'errore di Udine?
"È una cosa che si ricollega a quello che ho detto poco fa, la bravura di saper capire le cose giuste. Per me l'obiettivo è quello di tirare fuori le caratteristiche dei giocatori che hai, devi essere bravo a continuare quello che serve per provare a essere presente all'interno della gara, che significa stare dentro la partita, mettere all'interno le tue qualità provando a superare quelli degli avversari, non siamo fanatici nel ricercare una cosa".

Come farà a riconsegnare le chiavi del centrocampo a Matic, dalla prossima, dopo che Lipani si sta comportando così bene?
"L'ho detto anche in tempi non sospetti che Luca ha delle belle qualità, sta crescendo, lavora bene, ha le qualità per realizzarsi in questo sport. Poi di volta in volta sono soggetto a dover fare delle scelte. Io la domenica scelgo il giocatore, durante la settimana proviamo a lavorare con le persone. Matic non c'è, continuerà a essere però un giocatore importante per noi, a prescindere dalle qualità degli altri interpreti".

Vi siete allontanati dalla zona calda e a inizio campionato non era così scontato essere a una buona distanza in questo momento. Come ti fa sentire questa cosa?
"Io lo so che non era affatto scontato che quello che stiamo facendo è qualcosa di molto grande ma non bisogna adagiarsi, bisogna avere la bravura di riconoscere quanto di buono è stato fatto ma sapere che tutto questo ancora non basta, quindi bisogna rimettersi sempre in discussione, ripartire e lavorare ogni settimana per essere presenti".

12.49 - Termina la conferenza.

Editoriale di Marco Conterio
