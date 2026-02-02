Nico Paz sbaglia dagli undici metri e si dispera. La Provincia di Como: "Don't cry argentino"

Un Nico Paz come finora mai lo si era visto. Il tifosi del Como presenti ieri al Sinigallia per il match contro l’Atalanta hanno potuto vedere l’argentino in una veste diversa. Non il suo ennesimo gol, né le sue magie con quel sinistro fatato, ieri il numero 10 ha mostrato il suo lato più umano, un lato che troppo spesso tendiamo a sottovalutare in un ragazzo che ha appena 21 anni.

Dopo una partita che il Como non riusciva a sbloccare contro un’Atalanta coriacea, nonostante l’inferiorità numerica dall’ottavo minuto, Paz al 94’ si è visto parare da Carnesecchi il rigore del possibile vantaggio. Per lui si tratta del terzo errore consecutivo dal dischetto e al fischio finale di Pairetto si è lasciato andare ad un lungo pianto.

In un primo momento, il ragazzo è stato consolato dei propri tifosi, i quali gli hanno intonato una serie di cori. Nel post partita sono poi arrivate le parole di Fabregas: “Non voglio ammazzare un ragazzo giovane per un rigore, non sono così. Ho sbagliato io, ha sbagliato Leo Messi, ha sbagliato John Terry. Siamo con Nico, siamo coi giovani che hanno il coraggio di fare la differenza. Il grande campione deve sempre alzare la testa quando non ha fatto bene".