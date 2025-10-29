La Cremonese non si ferma più: 2-0 al "Ferraris" con Bonazzoli. Per il Genoa è notte fonda

Finisce con i fischi del "Ferraris" e la gioia degli oltre 300 tifosi che hanno raggiunto Genova. La Cremonese di Davide Nicola supera 2-0 i rossoblù grazie ad una doppietta di Bonazzoli che condanna i rossoblù sempre all'ultimo posto.

Le scelte dei tecnici

Patrick Vieira sorprende schierando Cornet dal primo minuto sulla corsia di destra con Malinovskyi e Valentin Carboni a completare il terzetto alle spalle dell'unica punta che è Ekhator. A centrocampo c'è Ellertsson con Masini mentre in difesa davanti a Leali spazio a Norton-Cuffy a destra, Ostigard e Vasquez al centro e Martin che fa ritorno a sinistra. Nel 3-5-2 di Davide Nicola troviamo Vardy come terminale offensivo al fianco di Bonazzoli mentre sulle corsie laterali spazio a Barbieri a destra e Floriani Mussolini a sinistra. a centrocampo gioca Bondo con Vandeputte e Payero mentre in difesa Terracciano, Baschirotto e Bianchetti giocano a protezione della porta di Audero.

Gioiello di Bonazzoli

La partita si apre con una giocata da applausi di Bonazzoli che, sugli sviluppi di un’azione da corner, effettua una rovesciata che lascia di sasso Leali. I padroni di casa faticano a reagire e la squadra di Davide Nicola prova a prendere più campo mentre il pubblico del “Ferraris” non gradisce fischiando e dalla Nord viene chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi. Alla mezz’ora di gioco ci prova Ekhator che si volta su Bianchetti e calcia in diagonale mettendo sul fondo. Gli ospiti ci provano ancora con Bonazzoli che riceve un passaggio a rimorchio di Vandeputte e calcia a botta sicura trovando la respinta di Ostigard in prossimità di Leali. Al 40’ Martin calcia una punizione dal limite sulla barriera, ma sulla respinta Cornet non riesce a centrare lo specchio della porta, fermato da Baschirotto in corner. Nel finale di frazione, Barbieri scappa sulla destra e mette un pallone a rimorchio per l'accorrente Bonazzoli che calcia di prima intenzione trovando la parata di Leali a terra.

La chiude ancora Bonazzoli

La ripresa si apre con il raddoppio della Cremonese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonazzoli conclude sul secondo palo con Leali che prova a respingere ma il pallone, indica Abisso, ha varcato la linea di porta. Gli ospiti vanno vicini alla rete del 3-0 con Vandeputte ma Leali para in due tempi mentre dall’altra parte Vitinha realizza il gol che accorcia le distanze su assist di Martin ma Abisso, dopo un controllo VAR e un on-field review annulla per fuorigioco iniziale del portoghese. Nel finale la Nord inizia a contestare la squadra in campo e c’è tempo per una parata di Audero su Ekuban che avrebbe potuto riaprire il match.