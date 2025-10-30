Bonazzoli lascia il Genoa ultimo e mette le ali alla Cremonese. Vieira è confermato

Il sogno della Cremonese continua, così come l'incubo del Genoa. Dal Ferraris nel match valevole per la 9^ giornata di Serie A, in infrasettimanale, sono infatti i grigiorossi lombardi a esultare e portarsi a casa i tre punti con uno 0-2 finale che porta la firma indelebile di Federico Bonazzoli, autore di una doppietta, con il primo gol in rovesciata, e che costringe il Grifone a dover rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria.

La squadra di Nicola occupa adesso l'8° posto in classifica e il tecnico non può che essere soddisfatto per le risposte che gli sta dando la sua creatura: "Io ve l'avevo detto che la strategia era portare i nuovi ad una condizioni pari degli altri. I ragazzi lavorano tanto. Io sono convinto che il lavoro in campo possa permetterti di limare qualche gap".

Dall'altra parte invece c'è un Vieira che non può che essere preoccupato per quanto esibito dal suo Genoa, ancora ultimo in classifica in solitaria: "E' stata una partita molto difficile anche sull'aspetto mentale. Con i giocatori che abbiamo iniziato la partita abbiamo dimostrato di avere aggressività e voglia di vincere. Il gol che abbiamo preso dopo tre minuti ha reso tutto difficile dal punto di vista mentale. E non siamo riusciti a reagire".