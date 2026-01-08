La Cremonese raddoppia con Vardy. L'ex Leicester ringrazia la difesa del Cagliari e fa 2-0
La Cremonese trova il raddoppio, a segno Jamie Vardy! L'ex Leicester trova il quinto gol in questo campionato, complice anche la difesa del Cagliari. Rodriguez buca clamoramente l'intervento, Vardy si ritrova il pallone fra i piedi e calcia in porta. Anche Caprile non è perfetto e la palla finisce in rete, 2-0 per la Cremonese.
