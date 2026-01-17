Udinese, Kristensen fiducioso: "Migliorati tanto dalla sfida di San Siro"
Scelto negli undici titolari tra Udinese e Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Thomas Kristensen per commentare il match: "Siamo migliorati tantissimo dalla partita di andata, oggi però dobbiamo mostrato di nuovo che possiamo fare bene contro un avversario così forte".
